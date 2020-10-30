Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 18:56 — REGNUM В связи с нарушениями режима прекращения огня на индийско-пакистанской границе, в МИД Пакистана был вызван высокопоставленный индийский дипломат, которому было указано на то, что в результате инцидента пострадали двое мирных жителей. Об этом 30 октября сообщает Синьхуа, не уточняя фамилии и статуса дипломатического сотрудника Индии.

В заявлении, опубликованном пакистанским дипломатическим ведомством, отмечалось, что индийские силы совершили нарушения режима тишины в секторах Незапир и Рахчикри, расположенных на линии разграничения в Кашмире. Указывается, что только в текущем году Индия совершала подобные нарушения более 2,5 тыс. раз, и в результате этого число жертв среди населения приграничных районов Пакистана достигло 19 человек, еще 199 получили ранения различной степени тяжести.

Отметим, что обе стороны конфликта в Кашмире регулярно обвиняют друг друга в подобных провокациях.