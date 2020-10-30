Москва, , 18:42 — REGNUM Жалобы на проблемы с медицинским кислородом поступили из двух десятков российских регионов, сообщил 30 октября журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

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Мантуров «У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причём мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определённый дисбаланс в наличии медицинского кислорода».

По его данным, производящие кислород в баллонах предприятия сейчас загружены лишь на 20%. Он добавил, что производители промышленного кислорода уже сейчас могут присоединиться к производству медицинского кислорода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября Росздравнадзор объявил о начале проверки сообщения о COVID-госпитале в Ростове-на-Дону, где из-за нехватки медицинского кислорода, про непроверенным данным, умерли пациенты.

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