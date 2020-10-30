Иерусалим, , 18:26 — REGNUM О своём приказе, отданном Армии обороны Израиля готовить помощь Турции в связи с землетрясением, написал 30 октября израильский министр обороны Бени Ганц в Twitter.

Ганц «Представители армии уже поговорили с турецким военным атташе в Израиле».

Он добавил, что израильские власти всегда готовы оказывать гуманитарную помощь гражданскому населению любой страны, которая попала в беду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе землетрясения 30 октября в провинции Измир (Турция) погибли шесть человек, более двух сотен пострадали.

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