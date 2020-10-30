Москва, , 18:06 — REGNUM Рост наркомании в России удалось приостановить, сообщил 30 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах ЦФО.

Патрушев «Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 года позволила в целом стабилизировать в стране наркоситуацию и приостановить рост наркомании».

По его данным, в ЦФО в этом году совершено свыше 30 тысяч преступлений, касающихся незаконного оборота наркотических средств. Количество этих преступлений пока не удалось существенно уменьшить.

Патрушев уточнил, что объём конфискованных наркотиков и психотропных препаратов увеличился в этом году практически в четыре раза. Объём преступлений по сбыту наркотиков вырос почти на 70%, а смертность от употребления наркотиков — почти на 17%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале октября руководство МВД РФ заявило, что в стране в этом году ликвидировано 139 подпольных нарколабораторий.

Читайте ранее в этом сюжете: В России с начала года ликвидировали почти 140 нарколабораторий