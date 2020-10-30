Тамбов, , 18:04 — REGNUM Полномочия Наталии Макаревич на посту главы Тамбова прекращены с 2 ноября. Решение приняли депутаты Тамбовской городской думы 30 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Наталия Макаревич отчиталась о работе администрации города Тамбова за 2019 год и девять месяцев 2020 года и сообщила о досрочном сложении полномочий главы города Тамбова по собственному желанию.

На этом же заседании депутаты согласовали назначение на пост и. о. первого заместителя главы города Максима Косенкова. С 3 ноября на него будут временно возложены обязанности главы города Тамбова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что Наталия Макаревич, работавшая на посту главы Тамбова с сентября 2019 года, написала заявление о досрочном сложении полномочий. Тогда же стало известно, что губернатор рекомендовал назначить исполняющим обязанности первого заместителя главы администрации города Тамбова Максима Косенкова.

Максим Косенков занимал пост главы администрации города в 2005—2008 годах. Он возглавляет региональное отделение партии «Родина», которая по итогам выборов 13 сентября 2020 года получила 26 мест из 36 в Тамбовской городской думе.

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