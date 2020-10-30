Москва, , 18:02 — REGNUM Российские правоохранительные структуры в 2019 году выявили свыше 60 «спящих ячеек» различных экстремистских организаций, которые пытаются укрепить свои позиции в России, сообщил 30 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Экстремистскими объединениями, среди которых запрещенные в Российской Федерации «Свидетели Иеговы», «Международная церковь сайентологии», предпринимаются попытки укрепить свои позиции в России», — сказал Патрушев на совещании с руководством Центрального федерального округа (ЦФО).

При этом он подчеркнул, что в эти и им подобные структуры активно вовлекаются молодые мигранты, являющиеся носителями экстремистско-религиозных взглядов.

«В особую группу риска входит молодежь из числа мигрантов, не принимающих социально-культурных устоев российского общества и являющихся носителями экстремистских убеждений религиозного характера. Они составляют ресурсную базу для террористических и экстремистских организаций», — отметил Патрушев.

Он особо отметил, что в России сохраняются тенденции вовлечения молодых людей в тоталитарные секты, нетрадиционные религиозные культы, исповедующие неоязычество, оккультизм и сатанизм.

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