Киев, , 18:05 — REGNUM Министр юстиции Украины Денис Малюська признает, что инициатива президента Зеленского о перезагрузке Конституционного суда (КСУ) является «политическим решением», но при этом считает, что оно «имеет право на существование».

Об этом он заявил 30 октября через социальные сети и в эфире украинского телевидения.

Малюська напомнил, что рассмотрения в КСУ ждут практически все ключевые реформы, принятые Верховной радой Украины в последние годы.

«На кону — банковская и земельные реформы, существование Фонда гарантирования вкладов физических лиц, высшего антикоррупционного суда Украины и большой палаты Верховного суда Украины и многие другие ключевые достижения последних лет… СНБО и президент, учитывая все риски, поддержали идею политического урегулирования проблемы путем перезагрузки всего состава Конституционного суда Украины, что и было оформлено соответствующим законопроектом», — отметил министр.

Малюська напомнил, что такого рода противоречия — хотя и значительно большей степени важности — между политическим и юридическим решением уже наблюдались не так давно, в 2014 году, когда «трагичность ситуации вполне правильно и справедливо перевесила отдельные узкие юридические ограничения».

Министр заявил, что инициатива президента относительно перезагрузки КСУ имеет право на жизнь, если ее поддержат Верховная рада Украины и общество.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда, хотя по закону ни президент, ни парламент не может принимать такие решения. Украинская оппозиция, в свою очередь, обвинила власть в терроре против Конституционного суда.