Москва, , 17:57 — REGNUM Сотрудники полиции задержали более 20 участников акции протеста у здания посольства Франции в Москве в пятницу, 30 октября, передаёт ТАСС.

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Как сообщается, некоторые из протестующих оказывает сопротивление стражам порядка, в связи с чем полицейским приходится применять силу.

По информации РИА Новости, на данный момент большинство участников акции уже разошлись, но у посольства продолжают дежурить сотрудники полиции.

Как передавало ИА REGNUM, несколько десятков человек собрались сегодня на несогласованную акцию перед зданием французского посольства в Москве. Собравшиеся выразили недовольство высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона об исламе и свободе слова после терактов в республике.

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