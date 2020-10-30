Минск, , 17:53 — REGNUM Принятые Европейским парламентом рекомендации Европейскому совету, Европейской комиссии и верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по вопросам отношений с Минском являются попыткой вмешательства Брюсселя во внутренние дела Белоруссии.

Об этом говорится в опубликованном 30 октября заявлении председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрея Савиных.

Комментируя рекомендации ЕП по вопросу отношений с Минском, Савиных заявил, что Брюссель, как видно, продолжает «бесперспективный курс на создание новых препятствий на пути нормализации взаимодействия» Белоруссии со структурами ЕС.

Савиных «Мы рассматриваем этот документ как пример несообразного и тенденциозного политиканства, граничащего с вмешательством во внутренние дела Республики Беларусь».

Он оценил призывы усиливать санкции в отношении Белоруссии и ограничить доступ на рынок ЕС отдельных категорий белорусских товаров как «грубую попытку экономического давления на суверенное государство, нарушающей международное законодательство».

Савиных «Мы с сожалением констатируем, что даже региональное взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19 становится объектом атаки евродепутатов».

Белорусский депутат назвал предлагаемые шаги атакой на народ Беларусии с целью причинить вред «максимальному числу белорусских граждан».

Он добавил, что авторы рекомендаций пытаются «сформировать ложное представление о якобы исходящих» военных угрозах из Белоруссии. Минск в ответ на это заявляет, что его внешняя политика «базируется на принципе миролюбия и нацелена на формирование зоны стабильности и безопасности в регионе».

Отношения с международными партнёрами Белоруссия всегда будет строить «исходя из своих национальных интересов и без указки извне». Савиных от лица Белоруссии призвал «здравые политические и общественные силы» ЕС отбросить попытку диктовать и давить и возвратиться на путь политики добрососедства и уважения национального суверенитета.

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