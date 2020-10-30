Киев, , 17:39 — REGNUM Скандальный законопроект президента Украины Зеленского о так называемом восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству свидетельствует о том, что украинская власть в угоду своим западным покровителям решила окончательно уничтожить остатки независимости судебной ветви власти в стране.

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (вторая по величине фракция Верховной рады нынешнего созыва), обнародованном вечером 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ОПЗЖ подчеркивают, что речь идет об очередной попытке узурпации власти и уничтожения институтов демократии на Украине непосредственно связана с поражением партии «Слуга народа» на местных выборах.

«Подстрекаемые властью ряда государств, которые осуществляют внешнее управление Украиной, больше не имеющие поддержки украинского народа в результате фиаско на местных выборах, полностью зависимые от поддержки и одобрения США, ЕС и других западных стран, президент Зеленский и его окружение (в том числе так называемое монобольшинство в Верховной Раде, утратившее поддержку избирателей) намерены нарушить конституционный принцип независимости ветвей власти и начать законодательный террор против судебной власти, а именно Конституционного суда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что по закону все решения Конституционного суда (КСУ), даже если это кому-то не нравится, являются окончательными и не подлежат обжалованию. Однако, власть, преследуя свои интересы, развернула против судей КСУ настоящую кампанию террора.

«Решение Конституционного суда, являющееся окончательным и не подлежащее обжалованию, вызвало настоящую бурю нападок, обвинений и даже угроз. Государственное бюро расследований вызвало председателя КС на допрос, что прямо противоречит п. 7 ст. 24 закона Украины «О Конституционном суде Украины». Давление со стороны власти сопровождалось хорошо организованной уличной кампанией радикалов, осуществлявших прессинг, и многочисленных соросят, устроивших органу конституционной юрисдикции настоящую травлю в Интернете и социальных сетях, направленную на снижение доверия к нему и подрыв суверенитета Украины», — заявили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В ОПЗЖ также считают, что законопроект Зеленского о прекращении полномочий членов Конституционного суда — это ни что иное, как попытка подчинить себе судебную власть и превратить судей КСУ в «послушных марионеток».

«Оппозиционная платформа — За жизнь» считает вносимый президентом законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» «циничным издевательством».

«Потому что не имеет морального права говорить о доверии и уважении к Конституционному суду тот, кто сам его не проявляет, кто планирует использовать Верховную раду для уничтожения гарантированной Конституцией независимости судебной ветви власти», — подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

ИА REGNUM напоминает, что решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за декларирование недостоверных сведений вызвало резкую критику со стороны представителей украинской власти и ее западных «партнеров».

Утром 30 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины, а спровоцировавшее конфликт решение КСУ признается «ничтожным» и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что требование Зеленского объяснения судьями их решения является прямым вмешательством в работу судебной системы.