Вашингтон, , 17:32 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (DHS) правительства США объявило о создании оперативного штаба, который 3 ноября будет в реальном времени фиксировать попытки вмешательства в выборы.

Согласно заявлению DHS, ведомство не исключает возможных попыток вмешательства в выборы как со стороны внутренних акторов, так и со стороны геополитических противников — Китая, Ирана и России.

«Тысячи представителей местных властей, отвечающих за выборы, будут делиться с нами информацией в реальном времени… Мы сможем выяснить, что происходит, и определить, является это обычным явлением или выходит за рамки» , — сообщил представитель DHS Мэтт Мастерсон.

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