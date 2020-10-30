Вашингтон, 30 октября 2020, 17:32 — REGNUM Министерство внутренней безопасности (DHS) правительства США объявило о создании оперативного штаба, который 3 ноября будет в реальном времени фиксировать попытки вмешательства в выборы.
Согласно заявлению DHS, ведомство не исключает возможных попыток вмешательства в выборы как со стороны внутренних акторов, так и со стороны геополитических противников — Китая, Ирана и России.
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