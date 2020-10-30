Ереван, , 17:32 — REGNUM Об участии иностранных наёмников в войне в Нагорном Карабахе заявили на встрече с Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян и заместитель иранского министра иностранных дел по политическим вопросам Аббас Арагчи, сообщили 30 октября в пресс-службе правительства Армении.

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Арагчи выразил «глубокую озабоченность» продолжающимся кровопролитием в Нагорном Карабахе, а также передал соболезнования семьям погибших.

Представитель Ирана осудил атаки на гражданских лиц. Ереван и Тегеран «выразили озабоченность по поводу участия международных террористов с Ближнего Востока в боевых действиях» в Карабахе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Женеве в настоящий момент идут переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по ситуации в Нагорном Карабахе.

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