Сургут, Югра, , 17:24 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) основателя информационного агентства «К-Информ» Руслана Байрамова подозревают в разжигании межнациональной розни. Об этом сообщают «Новости Югры».

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Причиной подозрений стала запись, размещённая в Instagram-аккаунте «К-информ», в которой обсуждался конфликт в Нагорном Карабахе. Подозрение в призыве к экстремистской деятельности было выдвинуто в отношении Руслана Байрамова, так как на официальном сайте «К-информ» в качестве контактного лица указаны его данные. На данный момент проводится лингвистическая экспертиза высказывания.

По словам Руслана Байрамова, сразу после размещения текста ему позвонил друг-армянин и высказал своё личное мнение по поводу публикации.

«Он мне сказал, что данная публикация воспринимается двояко и может вызвать обиду среди его земляков. Я прислушался к его мнению и удалил сторис. Через два дня меня вызвали в правоохранительные органы. Там не было упоминания людей по национальному признаку, ни азербайджанцев, ни армян. Хочу извиниться перед представителями армянской общины, если кого-то из них задела та самая публикация», — пояснил Руслан Байрамов.