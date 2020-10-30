Москва, , 17:21 — REGNUM Более 70 тысяч российских подростков вовлечены в субкультуры «шутинга» (стрельбы в общественных местах), сообщил 30 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах ЦФО.

Стрельба Иван Шилов © ИА REGNUM

Подростков вовлекают в них зачастую через социальные сети, и этот процесс продолжается. Патрушев также упомянул «колумбайн», «буллинг», «офников».

Также секретарь Совбеза РФ добавил, что в Центральной России подростков вербуют исламисты.

Патрушев заявил, что нужно «жёстко пресекать деятельность» представителей криминальной субкультуры, в частности — АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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