Москва, , 17:15 — REGNUM Если на предстоящих в Америке выборах президента победит действующий глава Белого дома Дональд Трамп, то Россия получит от этого наибольший выигрыш. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман «В случае победы Трампа нас ждет множество приятных и полезных последствий. И дело совершенно не в том, как Трамп относится к нашей стране. Дело в том, что Трамп избран президентом за обещание демонтировать сложившуюся систему мирового разделения труда, основанную на узкой специализации целых стран. Эта система, первоначально казавшаяся полезной, ввергла мир в экономическую катастрофу. И стала главной причиной нынешней второй Великой депрессии. Поэтому ее демонтаж полезен для всего мира. Но особенно он полезен для нашей страны. Потому что именно у нас наибольшие возможности разнообразить свою производственную деятельность, и мы выиграем от этого демонтажа больше, чем большинство других стран».

При этом Вассерман пояснил, что единственный, кто от этого проиграет, так это Китай.

Анатолий Вассерман «Львиная доля производств, убранных из остальных стран, сосредоточена в Китае, поэтому когда Трамп говорит, что Китай за Байдена, то он не шутит. Китаю действительно выгодно, чтобы США возглавил Байден, так как именно Байден будет вести прежнюю политику, выгодную в первую очередь КНР. А в случае победы Трампа наибольший выигрыш получим именно мы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман предупредил о том, что в США может быть реализован силовой сценарий после выборов президента.

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