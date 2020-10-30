Москва, 30 октября 2020, 17:06 — REGNUM В настоящее время и противники президента США Дональда Трампа, и его сторонники готовятся к тому, что после выборов главы государства в Америке будет реализован силовой сценарий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, что «глубинное государство» США будет мешать Трампу снова стать президентом.
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