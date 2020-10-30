Москва, , 17:06 — REGNUM В настоящее время и противники президента США Дональда Трампа, и его сторонники готовятся к тому, что после выборов главы государства в Америке будет реализован силовой сценарий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман «Боюсь, что значительная часть послевыборных событий будет связана с какими-нибудь силовыми сценариями. К чему, кстати, готовятся и сторонники, и противники Трампа. Стрелять готовы с обеих сторон. А когда есть такая готовность, то рано или поздно стрелять начнут. Я не знаю, дойдет ли дело до серьезных боевых действий, но что-то кровавое будет. И вот по результатам этой крови (если она прольется), несомненно, победит Трамп. Просто потому что в США большая часть людей, умеющих обращаться с оружием, — это правые».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, что «глубинное государство» США будет мешать Трампу снова стать президентом.

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