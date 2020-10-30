Москва, , 17:04 — REGNUM «Глубинное государство» Америки уже готовит почву для того, чтобы не дать действующему президенту США Дональду Трампу снова занять Белый дом. Об этом 30 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Анатолий Вассерман «В 2016 году к победе Трампа отнеслись сравнительно спокойно, так как ожидали, что он, как и любой американский политик, немедленно после выборов старательно забудет все свои предвыборные обещания и будет действовать в более-менее стандартном политическом русле. Но оказалось, что Трамп не политик, а бизнесмен и поэтому к своим обещаниям относится довольно серьезно. И он начал их выполнять. Но эти обещания совершенно неприемлемы для тех, кого давно называют «глубинное государство». И сейчас это самое глубинное государство готово костьми лечь, но лишь бы не допустить Трампа на второй срок. Они уже готовят для этого почву».

Как пояснил Вассерман, «глубинное государство» пытается придумать что-нибудь, что не позволит Трампу продолжать исполнение президентских обязанностей.

«И любой ценой. Тем более что любую цену платят из чужого кармана» , — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман оценил шансы Трампа победить Байдена.

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