Москва, 30 октября 2020, 16:57 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп может победить своего соперника — кандидата от Демократической партии Джо Байдена — из-за так называемых колеблющихся штатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Поэтому, как пояснил Вассерман, представляется более вероятным, что в силу этих особенностей системы голосования в США больше голосов выборщиков наберет именно Трамп.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что российское влияние на Кубе значительно усилилось из-за политики президента США Дональда Трампа.
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