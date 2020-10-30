Москва, , 16:57 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп может победить своего соперника — кандидата от Демократической партии Джо Байдена — из-за так называемых колеблющихся штатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 октября заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Трамп, несомненно, наберет меньше голосов, чем Байден, но из-за особенностей американской избирательной системы важно число голосов, поданное не по всей стране, а в нескольких ключевых субъектах, — сказал Вассерман. — И тут у Трампа, на мой взгляд, шансы выше. Точно так же, как в 2016 году Хиллари Клинтон набрала больше голосов по стране в целом, чем Трамп, но Трамп получил больше голосов от так называемых колеблющихся штатов. То есть от тех, где нет гегемонии одной партии. Соответственно, результаты выборов в целом определяются именно этими колеблющимися штатами. Их в общей сложности около десятка».

Поэтому, как пояснил Вассерман, представляется более вероятным, что в силу этих особенностей системы голосования в США больше голосов выборщиков наберет именно Трамп.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что российское влияние на Кубе значительно усилилось из-за политики президента США Дональда Трампа.

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