Бишкек, , 16:56 — REGNUM В городе Джалал-Абаде на юге Киргизии сегодня, 30 октября, прошел митинг против президента Франции Эммануэля Макрона, пишут киргизстанские СМИ.

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Поводом для акции протеста, послужил комментарий французского лидера по теме убийства радикальным исламистом учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Митингующие выкрикивали «Аллах акбар», высказывали критику в адрес властей Франции и демонстративно растоптали портрет президента Макрона.

Аналогичная акция протеста также состоялась в южной столице Киргизии — городе Оше.

ИА REGNUM напоминает, что 16 октября 2020 года 18-летний исламист Абдулах Анзоров убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал это преступление терактом, а самого учителя — «лицом республики» и «тихим героем». Макрон также призвал вывесить карикатуры на пророка на всех зданиях государственных органов.

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