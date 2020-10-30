Киев, , 16:55 — REGNUM Быстрого правового решения нынешней ситуации с Конституционным судом Украины (КСУ) нет в принципе, заявил в своем комментарии 30 октября украинский юрист Максим Костецкий.

Специалист напомнил, что КСУ в свое время создавался как единственный орган конституционной юрисдикции именно для защиты конституции от произвольного посягательства со стороны президента, Верховной рады и т.д.

«Поэтому он имеет максимальные гарантии независимости, никто в стране является не более автономным и не имеет такое огромное влияние, как КСУ. Решения суда являются окончательными и не могут быть обжалованы», — заявил Костецкий.

Он далее отметил — что же делать, когда сам КСУ посягает на конституцию, до сих пор никто не думал.

«Судей КСУ нельзя просто так ни уволить, ни отправить в отставку… В соответствии с требованиями конституции судьи или сами пишут заявление на выход, или же состав КСУ принимает решение об освобождении их коллеги. Еще полномочия судьи прекращаются после обвинительного приговора суда за совершение преступления — это тоже не происходит быстро. Поэтому любое решение, которое разгоняет суд или увольняет судей, является политико-правовым и нарушает положения конституции. Это факт, который нужно всем понимать», — резюмировал Костецкий.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт вокруг КСУ на Украине разгорелся 27 октября, после того, как суд признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде принять решение, с помощью которого, как он считает, можно сменить судей Конституционного суда.