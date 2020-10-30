Москва, , 16:48 — REGNUM Пять террористических актов предотвращено в этом году на территории Центрального федерального округа, сообщил 30 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в регионах ЦФО.

Патрушев уточнил, что из этих пяти терактов три злоумышленники планировали осуществить в местах массового пребывания людей. По его словам, всего в ЦФО в этом году предотвращено восемь преступлений террористического характера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября ФСБ заявила, что в Москве предотвращён теракт, готовившийся азиатским мигрантом.

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