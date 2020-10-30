Москва, , 16:40 — REGNUM Стимулирующая экономическая политика должна проводиться с осторожностью, потому что эффект эпидемии коронавируса на долгосрочные перспективы экономического роста пока что не исследованы. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

«На сегодня неизвестно и некоторое время ещё будет оставаться неизвестным, как события 2020 года отразились на траектории потенциального ВВП и для мировой экономики, и для России», — заявил Заботкин.

«И в этих условиях особенно важным становится проведение взвешенной макроэкономической политики, которая принимает во внимание различные сценарии развития событий», — указал он.