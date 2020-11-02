Москва, , 00:01 — REGNUM Законопроект о повышенных компенсациях в размере 10 тыс. рублей ежемесячно для опекунов престарелых родственников внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Предлагается предоставить неработающим трудоспособным гражданам, которые являются опекунами (попечителями) престарелого, нуждающегося по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшего 80 лет, право на получение ежемесячной компенсационной выплаты за осуществление ухода за указанными престарелыми также в размере 10 тыс. рублей, отметил Нилов в ТГ-канале.

Поправками предусмотрена ежегодная индексация выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сейчас выплаты составляют 1200 рублей, их размер не менялся с 2008 года.