Киев, , 16:41 — REGNUM Главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого заподозрили в государственной измене. Об этом сообщила 30 октября пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователями ГБР начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершённого группой лиц, а также государственной измены главы Конституционного суда Украины», — сказано в сообщении.

По версии ГБР, глава КСУ в 2018 году самовольно занял не принадлежащий ему, согласно закону Украины, участок земли в Крыму, а также заключил земельный договор в правовом поле РФ.

«Таким образом, он мог нанести урон суверенитету и территориальной целостности Украины», — считают в ведомстве.

Главе КСУ может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Тупицкий заявил о том, что его юристы решили узаконить участок земли в Крыму в российском правовом поле, чтобы чиновник не лишился своего дома.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина отказалась признать утрату полуострова и считает его своей территорией. По этой причине оформление земли в Крыму трактуется правоохранительными органами Украины как нарушение украинского законодательства.

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