Брюссель, , 16:38 — REGNUM Три компании уже подписали контракты с ЕС по поставке вакцин от коронавируса: AstraZeneca (Великобритания), Sanofi-GSK (Великобритания) и Johnson & Johnson (США), сообщила 30 октября журналистам представитель Европейкой комиссии Вивиан Лунела.

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Ещё с тремя компаниями готовится подписание контрактов: с Moderna, с CureVac и с BioNTech — Pfizer. В Европейский союз в целом эти производители поставят около 1,2 млрд доз вакцин.

По словам Лунелы, контракт с AstraZeneca уже вступил в силу: компания поставит 400 млн доз вакцин. Брюссель уже заплатил производителю €336 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЕК заявили, что ни российская, ни китайская вакцины от COVID-19 никогда не станут частью стратегии вакцинации ЕС.

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