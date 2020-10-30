Санкт-Петербург, , 16:51 — REGNUM В Ленинградской области обновлена структура органов исполнительной власти. Теперь у губернатора региона Александра Дрозденко в прямом подчинении находятся три вице-губернатора, семь заместителей председателей правительства Ленинградской области и комитет контрольно-надзорной деятельности. Об этом 30 октября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Здание правительства Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно подписанному губернатором постановлению, в административно-управленческом блоке — три вице-губернатора. Первый вице-губернатор — руководитель администрации губернатора и правительства Ленинградской области Игорь Петров курирует администрацию губернатора и правительства, комитет правового обеспечения, управление делами правительства, комитет информационно-аналитического обеспечения и протокола губернатора, архивное управление.

В блоке вице-губернатора по внутренней политике Алексея Кондрашова: комитет по МСУ, межнациональным и межконфессиональным отношениям, комитет общественных коммуникаций, комитет по внешним связям, комитет по печати, представительство губернатора и правительства Ленинградской области в Республике Крым. В зоне ответственности вице-губернатора по безопасности Михаила Ильина находится деятельность комитета правопорядка и безопасности, комитета госэконадзора, комитета по обращению с отходами, комитета госжилнадзора и контроля и комитета специальных программ.

В блоке отраслевых заместителей председателя правительства Ленинградской области действует следующая структура.

Первый заместитель председателя правительства — председатель комитета финансов Роман Марков, помимо указанного комитета, курирует работу комитетов государственного заказа, по управлению госимуществом и цифрового развития и представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве РФ.

Заместитель председателя правительства по строительству и ЖКХ Михаил Москвин курирует работу комитетов по строительству, градостроительной политики, госстройнадзора и строительной экспертизы и по ЖКХ.

В зоне ответственности заместителя председателя правительства — председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрия Ялова также находятся комитеты по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, по труду и занятости населения и по тарифам и ценовой политике.

В блоке заместителя председателя правительства по социальным вопросам Николая Емельянова — комитеты по социальной защите населения, общего и профессионального образования, по здравоохранению и управление записи актов гражданского состояния.

Заместитель председателя правительства — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, кроме указанного комитета, ведает работой комитетов по природным ресурсам, по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и управления ветеринарии.

Заместитель председателя правительства по транспорту и ТЭК Сергей Харлашкин курирует комитет по дорожному хозяйству, комитет по транспорту, комитет по ТЭК и управление гостехнадзора и контроля.

Заместитель председателя правительства — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, также определяет работу комитетов по молодежной политике, по физической культуре и спорту и по культуре и туризму.

«Назначения руководителей комитетов будут произведены в ближайшее время», — уточнили в обладминистарции.

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