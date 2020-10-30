Москва, , 16:36 — REGNUM Денежно-кредитная политика России столкнётся в ближайшие годы с существенными трудностями, связанными с тем, что восстановление экономики происходит неравномерно по отраслям. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

«Теперь к тому, что делает проведение денежно-кредитной политики сложнее обычного. Уже третий квартал очень наглядно показал, что восстановление происходит весьма неравномерно по отдельным секторам», — заявил Заботкин.

«Поэтому традиционные оценки текущей ситуации и прогнозы, основанные на агрегированном взгляде на экономические переменные, на тот же разрыв выпуска, на инфляцию, могут давать весьма неточную и весьма зашумлённую картину», — указал он.