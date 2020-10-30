Киев, , 16:34 — REGNUM Абсолютно все ключевые реформы, проводимые на Украине, оказались под угрозой из-за последнего решения Конституционного суда, который признал неконституционными положения ряда антикоррупционных законов.

Об этом заявил 30 октября украинский министр юстиции Денис Малюська заявил в эфире телеканала «Украина 24».

Министр подчеркнул, что соответствующее решение Конституционного суда Украины является, мягко говоря, спорным и вызывает удивление.

«Соответственно, это вызвало возмущение и реакцию всех государственных органов — так как это решение не соответствует высоким стандартам, которым должно соответствовать решение такой важной институции», — сказал представитель правительства.

Малюська напомнил, что почти все ключевые реформы, принятые властями Украины в последнее время, сейчас находятся на рассмотрении в Конституционном суде — «и этот генератор рисков может свести на нет».

По его словам, конкретно в нынешнем случае ситуация не является критической — правительство может своими решениями полностью вернуть антикоррупционную инфраструктуру, «которая была поставлена на грань уничтожения решением КСУ».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Владимир Зеленский внес в Раду проект закона, которымпредлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда, хотя у парламента нет таких прав. Судьи КС изюираются на 9 лет и являются «неприкасаемыми» — уволить их можно только по решению двух третей голосов других судей КС.