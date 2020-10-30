Женева, Швейцария, , 16:26 — REGNUM О начале переговоров, которые сегодня, 30 октября, проходят в городе Женеве (Швейцария) между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Бахрамовым, сообщила пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян в Facebook.

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Напомним, переговоры в Женеве проводятся в рамках урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября 2020 г. продолжается война.

На предыдущих встречах по вопросу прекращения боевых действий были достигнуты договорённости о гуманитарных паузах. Первая была объявлена 10 октября, вторая — 17 октября, третья — 26 октября.

Все они нарушались, боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются. Урегулированием ситуации занимается Минская группа ОБСЕ, сопредседателями которой являются Россия, США и Франция.

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