Москва, , 16:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует начало гражданской войны во Франции на фоне нападений исламистов, передает корреспондент ИА REGNUM 30 октября.

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«Во Франции может начаться настоящая гражданская война и приняты по-настоящему жесткие меры, которые вызваны действиями мигрантов», — считает Жириновский.

Он допускает, что «будет запрещен въезд всех мигрантов и начнется постепенная их депортация в те страны, откуда они прибыли».

Однако депортировать не будут тех мигрантов, «кто давно живет, получил гражданство, полностью натурализовался и разделяют все принципы Франции».

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