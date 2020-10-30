Киев, , 16:08 — REGNUM Оппозиция на Украине делает гораздо больше действующей власти для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, заявил 30 октября в эфире «112 Украина» украинский политолог Алексей Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что на Украине 28 октября отметили очередной день освобождения страны от фашистских захватчиков, который в этом году состоялся при вопиющем невнимании властей. В частности, президент Зеленский не участвовал ни в каких мероприятиях и лишь распорядился возложить букет от его имени. Все значимые праздничные мероприятия организовала украинская оппозиция.

«Мы это видели и на 9 мая, и на День освобождения Украины от фашистских захватчиков… Виктор Медведчук, представители оппозиции приходят к власти, приходят к людям, пытаются выполнить ту работу, которую на самом деле должна выполнять власть, однако она самоустраняется от этого», — констатировал аналитик.

Якубин в своем комментарии объяснил, почему так происходит и что же надо сделать, чтобы общество поддержало власть в данном вопросе.

«Из-за ошибочных ориентиров, из-за того, что в гуманитарной политике по сути осталась энто-националистическая парадигма Порошенко «Это не украинская победа». Хотя она абсолютно непопулярна, большинство украинцев не поддерживают ее, но власть за наши с вами деньги всё это продолжает», — сказал далее эксперт.

Поэтому, убежден Якубин, плачевный результат, который получила президентская партия «Слуга народа» на прошедших 25 октября местных выборах — результат в том числе из-за подобного отношения власти к памяти большинства украинцев.

«Чествование Дня победы — это то, что вписывает Украину в Европу и мир, является колоссальным взносом украинского народа. Вместо этого, нам предлагают какой-то эрзац: забыть, чувствовать себя постоянно на стороне тех, кто проиграл… Не удивлен тому, что мы видим иммиграционные волны из страны. Залог видения оптимистического будущего состоит в том, чтобы люди чувствовали себя победителями. Если у них это забирают, то мы видим высокий уровень пессимизма среди наших граждан», — резюмировал Якубин.

ИА REGNUM напоминает, что ранее лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук во время рабочего визита в Закарпатскую область заявил, что не только ветераны и участники боевых действий, но и другие поколения, в том числе молодежь, должны знать и помнить о Дне освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.

«Сегодня я, как народный депутат, отвечаю за Закарпатскую область и продолжаю ту работу, которую может сделать и наша фракция, и наша партия на всех уровнях. Поэтому, естественно, что сегодня, в этот праздник, я на Закарпатье, ведь именно здесь завершилась Восточно-Карпатская военная операция по освобождению Украины», — сказал политик.

Также Медведчук говорил, что День 9 мая в сознании граждан Украины всегда останется Днем Победы в Великой Отечественной войне.

«Еще раз подчеркиваю — не Второй мировой войны. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. А 9 мая был подписан Акт о капитуляции фашистской Германии и была окончена Великая Отечественная война», — особо отметил политик, добавив, что украинцы праздновали этот праздник и будут его праздновать всегда.