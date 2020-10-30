Уфа, , 16:02 — REGNUM Главой администрации Нуримановского района Башкирии назначен Вилдан Ситдиков. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба районной администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, голосование прошло во время второго заседания Совета Нуримановского района республики пятого созыва.

В результате главой администрации по контракту был назначен Вилдан Венерович Ситдиков, который ранее занимал должность заместителя главы районной администрации по строительству и ЖКХ.

Ситдиков поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что работа будет направлена на обеспечение достойной жизни жителей района и его дальнейшее развитие.

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