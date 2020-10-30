Киев, , 16:06 — REGNUM Судьи Конституционного суда Украины (КСУ) во главе с председателем суда Александром Тупицким хотели бы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил глава КСУ 30 октября во время брифинга.

«Я хочу обратиться к президенту, что КСУ хочет пообщаться с президентом. Мы приглашаем его в любом формате: с журналистами, потом без журналистов», — сказал Тупицкий.

Он также добавил, что на встрече желательно присутствие спикера Верховной рады и главы правительства Украины.

«Нужно убрать этот искусственный конфликт, он никому не нужен», — считает глава КСУ.

Председатель суда отметил, что КСУ готов к диалогу с властями Украины, но не собирается впадать в зависимость от других органов власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложил Верховной раде отправить в отставку Конституционный суд Украины в полном составе после того, как тот признал незаконной уголовную статью о недостоверном декларировании.

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