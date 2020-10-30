Киев, , 15:57 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий дал понять, что не придет на допрос в государственное бюро расследований (ГБР), запланированный на 2 ноября.

Об этом он заявил на брифинге сегодня, 29 октября.

«Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос… Фактически, мне опубликовано подозрение. У подозреваемого есть одни права, у свидетеля — другие», — заявил он.

Напомним, что в госбюро расследований ранее заявили, что глава КСУ проверяется на участие в преступной организации, которая пыталась организовать в стране госпереворот.

Власти считают, что в последних действиях судей Конституционного суда Украины усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины — «а именно действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти».