Москва, , 15:53 — REGNUM В 2021 году бюджетная политика в России будет по-прежнему оказывать стимулирующее воздействие на экономику. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

«С циклической точки зрения, в 2021 году бюджетная политика будет по-прежнему стимулирующей, хотя и в гораздо меньшей мере, чем она была в этом году», — заявил Заботкин.

По его словам, базовый сценарий Банка России предполагает лишь умеренную потерю потенциала экономического роста и возвращение российского ВВП к уровню накануне пандемии примерно в первой половине 2022 года.

«Этому будет способствовать и мягкая денежно-кредитная политика, и тот факт, что возврат бюджетных расходов к параметрам бюджетного правила будет происходить постепенно в течение двух лет», — указал он.