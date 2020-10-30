Аддис-Абеба, , 16:01 — REGNUM В Национальном избирательном совете Эфиопии предложили провести всеобщие выборы либо в конце мая, либо в начале июня 2021 года. Об этом сообщает BBC Swahili.

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Выборы должны были состояться в августе 2020 года, но были отложены из-за пандемии коронавируса.

В Совете предложили начать обучение работников избирательных участков с середины декабря 2020 года до середины января 2021 года. Регистрацию избирателей предлагается провести с середины января по третью неделю февраля.

Регистрацию кандидатов предложили начать в период с начала до середины февраля, а избирательные кампании — с середины февраля.

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