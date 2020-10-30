Асбест, Свердловская область, , 15:50 — REGNUM В защиту крупного бизнесмена Сергея Шмотьева, чьи заводы наносят ущерб экологии Урала, выступил председатель асбестовского отделения «Единой России» Дмитрий Александрин. Как сообщает Znak.com, он написал письмо в поддержку бизнесмена в генеральный совет «Единой России». В письме речь идет о просьбе пресечь действия Владимира Бурматова, который обратил внимание федеральных властей на сложную экологическую обстановку в городах Асбесте и Сухом Логе Свердловской области. По мнению Александрина, действия Бурматова наносят ущерб имиджу партии власти.

Как говорится в открытых источниках, Дмитрий Александрин официально занимает пост директора в ПАО «УралАсбест». Компания добывает на Урале асбест, а побочные продукты его добычи продает ООО «Староцементный завод», а он в свою очередь «Форэсу» для использования в производстве пропантов. Отметим, Шмотьев также владеет 80% «Староцементного завода».

Напомним, в конце 2019 года Росприроднадзор обвинил ООО «Староцементный завод «владельца ГК «Форэс» Сергея Шмотьева в нанесении экологического ущерба почти на 3 млрд рублей, однако, по данным СМИ, компания до сих пор ущерб не компенсировала.