Брюссель, , 15:45 — REGNUM Разработанные в России и Китае вакцины от коронавируса никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза. Об этом 30 октября заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

"Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только со странами, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем», — сказал он.

Однако он подчеркнул, что это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на рынок ЕС, но «они должны будут пройти предварительную процедуру сертификации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет активно помогать другим странам с производством вакцины от коронавируса.

Также глав государства отметил, что Россия готова передать иностранным партнёрам вакцину от коронавируса. Глава государства при этом подчеркнул, что Москва выдвигает условие: производство российской вакцины за рубежом должно происходить на мощностях той страны, которой будет передан препарат.

Читайте также: Венгрия может закупить вакцины от SARS-CoV-2 в России и Китае