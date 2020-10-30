Москва, , 15:45 — REGNUM Российская экономика имеет перспективы восстановления лучшие, чем ожидалось изначально. Об этом 30 октября заявил заместитель председателя Центрального банка России Алексей Заботкин на инвестиционном форуме «Россия зовёт».

«Наш базовый сценарий на 2021−2023 годы является и наилучшим из тех, которые в принципе возможны», — заявил Заботкин.

По его словам, он предполагает лишь умеренную потерю потенциала и возвращение российского ВВП к уровню накануне пандемии в первой половине 2022 года.

«Этому будет способствовать и мягкая денежно-кредитная политика, и тот факт, что возврат бюджетных расходов к параметрам бюджетного правила будет происходить постепенно в течение двух лет», — указал Заботкин.