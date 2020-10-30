Минск, , 15:46 — REGNUM Несмотря на давление оппозиции и ситуацию, сложившуюся вокруг протестов в Белоруссии, президент республики Александр Лукашенко не намерен бежать из страны. Белорусский лидер заявил об этом 30 октября во время встречи с коллективом МВД страны, его слова приводит агентство БелТА.

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"Но, если кто-то думает, что я сейчас собрался и свинтил… Слушайте, были ситуации, может быть, когда кто-то и дрожал. Но вот генералы сидят, которые постоянно со мной сталкивались, видели, что у меня даже волос не дрогнул», — заявил Лукашенко.

Также он указал, что в Белоруссии случались ситуации и серьезнее, когда в республику жгли на улицах автомобили, а «анархисты и подонки со всего мира» приезжали в середине 90-х, пытаясь Дом правительства и «разбивали палатки на Октябрьской площади».

При этом президент Белоруссии, проводя параллель между тогдашними и нынешним событиями, отметил, что разница «только в том, что есть бешеная внешняя поддержка».

«Тогда она тоже была, но только толчок давали. А сейчас они кормят, кормят, кормят этих… и устроили нам цветную революцию, появились эти Telegram-каналы, поэтому она растянулась», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы в Белоруссии поддерживался порядок, помощниками президента республики в ее областях будут назначаться только люди с военным прошлым.