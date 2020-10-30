Варшава, , 15:41 — REGNUM Депутат польского Сейма от правящей консервативной партии «Право и справедливость» Йоанна Лихоцкая заявила, что «протестующие сегодня хотят устроить в Польше майдан». Об этом сообщает Polskie Radio 24.

«Радикальная оппозиция хочет любой ценой добиться политического перелома, переворота. У меня сложилось впечатление, что они мечтают о новом «майдане» и, используя эмоции людей, провоцируя среди них различные агрессивные действия, оппозиционеры просто хотят захватить власть», — заявила политик.

В то же время Лихоцкая отметила, что понимает причину эмоций протестующих. «Женщины и либеральная молодежь несколько шокированы тем, что им напомнили о том, что наша Конституция защищает жизнь каждого человека с момента зачатия. Независимо от того, на каком этапе развития он находится. Это, конечно, является очень жестким решением, особенно для либеральной молодежи», — отметила она.

В связи с этим политик призвала выражать недовольство данным фактом в установленном законами порядке, без применения насилия и погромов. Лихоцкая также призналась, что, будь ее воля, она бы не ужесточала ограничение на запрет абортов, но «Конституционный суд не мог поступить иначе, потому что он ориентируется на конституцию».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.