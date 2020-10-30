Тбилиси, , 15:32 — REGNUM Руководство партии «Единое национальное движение» якобы подготовило вооруженные бригады для провокаций в день выборов. Это заявление, как передает телеканал «Рустави 2», 30 октября сделал исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на брифинге.

«Мы только что узнали, что они мобилизовали бригады, вооруженные дубинками и электрошоком. Некоторые из них являются бывшими военнослужащими и сотрудниками полиции, поэтому имеют право на ношение оружия», — заявил Кобахидзе.

Он отметил, что имеются списки тех, кто включен в эти бригады, и назвал несколько фамилий членов ЕНД, на которых нужно «обратить внимание». Кобахидзе также призвал правоохранительные органы отреагировать на это.

Напомним, выборы в парламент Грузии пройдут 31 октября, в субботу. В партии ЕНД объявили на этот день митинг. Представители «Грузинской мечты» и «Альянса патриотов Грузии» обвиняют «националов» в подготовке «революционного сценария».

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