Москва, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию в Нагорном Карабахе, атаки террористов в Европе и другие вопросы. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В качестве основного вопроса оперативного совещания с постоянными членами Совбеза была рассмотрена тема формирования государственного материального резерва», — сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что обсуждалась ситуация в Закавказье с акцентом на развитие ситуации в Карабахе, «состоялся подробный обмен мнениями о трагических событиях в Европе, произошедших накануне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что любые миротворцы могут вводиться в зону конфликта, включая Нагорный Карабах, только в случае согласия на это обеих сторон.

Кроме того, пресс-секретарь указал, что президент России Владимир Путин во время общения со своими коллегами из Армении и Азербайджана затрагивает самый широкий круг аспектов, которые связаны с возможностью урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе.

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