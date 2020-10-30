Додома, , 15:48 — REGNUM По предварительным результатам всеобщих выборов в Танзании правящая «Революционная партия» (ССМ) Танзании лидирует с большим отрывом. Об этом сообщает газета Mwananchi со ссылкой на предварительные итоги голосования, обнародованные Национальной избирательной комиссией Танзании (NEC).

По данным избиркома, кандидаты от правящей партии заняли 218 из 220 заявленных мест в парламенте.

Напомним, что 28 октября жители Танзании проголосовали за президента, членов парламента и представителей местных администраций. Всего в стране насчитывается 264 избирательных округа. По предварительным данным, действующий президент Танзании Джон Магуфули лидирует в 85% округов.

В посольстве США в Танзании ранее предположили, что подавляющее лидерство ССМ вызывает серьезные сомнения о достоверности выборов.

Однако в избирательной комиссии Танзании решительно отвергли предположение о том, что выборы были скомпрометированы.

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