Варшава, , 15:19 — REGNUM Главная оппозиционная партия в Польше «Гражданская коалиция» создаст «сеть правовой защиты» для протестующих против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на аборты. Об этом сообщает Dziennik.

Функцией данной инициативы будет оказание бесплатной юридической помощи для тех, кто привлекается к ответственности за участие в акциях протеста или забастовках, либо имеет по этому поводу вопросы юридического характера.

Лидер «Гражданской коалиции» Борис Будка заявил на пресс-конференции, что «весь государственный аппарат Польши сосредоточен на борьбе с протестующими, а не на борьбе с пандемией». В связи с этим, протестующим должна быть оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультаций.

Депутат Сейма от «Гражданской коалиции» Камила Гасюк-Пихович заявила, что «каждый протестующий, которому потребуется юридическая помощь, сможет найти её в офисах депутатов партии в своем регионе».

Оппозиционеры заявили, что будут использовать все имеющие у них возможности для того, чтобы «власть пошла протестующим навстречу».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.