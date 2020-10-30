Москва, , 15:15 — REGNUM После того, как три теста министра здравоохранения России Михаила Мурашко показали отрицательный результат, он возвратился к исполнению своих обязанностей. Об этом 30 октября сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

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«Министр здравоохранения Михаил Мурашко вышел с самоизоляции и вернулся к исполнению обязанностей в очном формате — в министерстве», — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого, Кузнецов уточнил, что Мурашко 30 октября уже провел ряд совещаний с представителями возглавляемого им ведомства, а также «принял участие в ряде внешних мероприятий».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября стало известно, что глава Минздрава перешел в режим самоизоляции и на удаленную работу по причине того, что у одного из членов его семьи была выявлена коронавирусная инфекция.