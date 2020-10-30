Варшава, , 15:07 — REGNUM Полицейские на территории Польши взяли под охрану костелы, а также дома и офисы депутатов Сейма от правящей партии «Право и справедливость». Особенно тех, кто подписал поданное в Конституционный суд заявление об ужесточении запрета на аборты. Об этом сообщает Onet.pl.

Пресс-секретарь польской полиции Мариуш Чайка утверждает, что это не связано с приказом главнокомандующего или введением новых правил. Каждое решение усилить охрану того или иного объекта принимает руководство полицейских подразделений на местах.

«Отдельные руководители подразделений сами определяют, какие силы у них есть и каких полицейских они направляют для выполнения конкретных задач, которые они тоже сами определяют. Республиканское руководство полицией в это не вмешивается», — отметил Чайка.

С 22 октября в республике не утихают протесты против решения Конституционного суда, который вынес постановление о том, что аборты по причине выявленных у плода патологий должны быть вне закона.

25 октября в польской Познани десятки людей сорвали мессу в католическом костеле. Группа из десятков человек стояла перед алтарем с транспарантами, посвященными праву на аборт. Уличные акции часто перерастают в стычки, за последние дни некоторые участники получили серьезные травмы.

Вечером 27 октября в Варшаве противники ужесточения закона об абортах собрались у входа в дом Кристины Павлович — одной из судей Конституционного суда республики, принявшего скандальное постановление.