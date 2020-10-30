Куала-Лумпур, , 15:02 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад дал разъяснения относительно своего сообщения в Twitter о терактах во Франции, сообщает CNN Indonesia.

По его словам, заявление было неверно истолковано.

«Они выделяют только одну часть пункта, который гласит: Мусульмане имеют право злиться и убивать миллионы французов в результате массовых убийств в прошлом. Они останавливаются на этом абзаце и подразумевают, что я пропагандирую резню во Франции», — написал Махатхир Мохамад в своём блоге 30 октября 2020 года.

Фактически, продолжил экс-премьер-министр, нужно прочитать всё целиком, потому что следующее предложение гласит: «Но в целом мусульмане не применяют закон о мщении за жизнь».

По его словам, французы должны научиться уважать чувства других.

«Даже мой призыв к французам разъяснить необходимость советовать своим людям проявлять чуткость и уважать убеждения других был проигнорирован», — добавил Махатхир Мохамад.

Напомним, ранее было совершено нападение на церковь в Ницце. Нападения произошли на фоне критики вокруг решения президента Франции Эммануэля Макрона разрешить сатирическому журналу Charlie Hebdo опубликовать карикатуру на пророка Мухаммеда.

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