Москва, 30 октября 2020, 14:58 — REGNUM В Москве второй день продолжается акция протеста у здания посольства Франции, передаёт 30 октября корреспондент ИА REGNUM.
Возле посольства собралось несколько десятков мусульман. Некоторые держат в руках самодельные плакаты, кто-то выкрикивает лозунги, в том числе на иностранных языках. Рядом находятся полицейские и журналисты.
Протестующие выражают протест против карикатур журнала Charlie Hebdo и поддержкой издания руководством Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, небольшой митинг у французского посольства в Москве проходил и накануне, 29 октября.
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