Бишкек, 30 октября 2020, 14:55 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с новоназначенным министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым, прибывшим в Нур-Султан с рабочим визитом.
Высокопоставленные чиновники обсудили социально-политическую и экономическую ситуацию, возникшую в Киргизии после массовых беспорядков, приведших к отставке правительства и президента.
Руководитель киргизского внешнеполитического ведомства заверил главу правительства Казахстана, что новые киргизские власти будут предпринимать необходимые меры для обеспечения безопасности казахстанских инвестиций.
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Особое внимание стороны уделили вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции.
При этом Казакбаев попросил власти Казахстана рассмотреть возможность безвозмездного предоставления Киргизии медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Также глава киргизского МИДа обратился с просьбой оказать Киргизии финансовую помощь для поддержки бюджета и обеспечения продовольственной безопасности — с учетом тяжелой социально-экономической ситуации, возникшей в республике.
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